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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни: «Арсенал всё ещё впереди за топ-4, но «Тоттенхэм» немного опытнее»

05 Апреля 2022 • 12:13 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказал свое мнение по поводу борьбы за попадание в топ-4 в АПЛ.

«Поражение может быть разрушительным, но я уверен, что Микель Артета сейчас поработает над реакцией и позаботится о том, чтобы они забыли об этой игре. У них впереди много важных игр, и они все еще в выигрышной позиции, но я просто думаю, что у них так много молодых игроков, что это может им навредить», - сказал Руни после игры «Арсенала» с «Кристал Пэлас», которую «канониры» проиграли со счетом 0:3.

В то же время он отметил, что «Тоттенхэм» является немного более опытной командой.

«Я думаю, что «Тоттенхэм» немного более опытен, и это может помочь ему», - заключил Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уэйн Руни Арсенал Лондон
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