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Руни: «Лэмпард пытается сформировать менталитет игроков, но сказывается начало сезона»

05 Апреля 2022 • 10:56 Комментировать

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни поделился с журналистами своим мнением по поводу ситуации вокруг «Эвертона». Он отметил, что приход в первой половине сезона Рафы Бенитеса плохо повлиял на игроков.

«Я не чувствовал, что Рафа подходит для «Эвертона». Это не сработало, и игроки потеряли уверенность в себе», - сказал Руни.

Он добавил, что проблемы «Эвертона» вытекают из ошибок в начале сезона.

«С тех пор, как Фрэнк пришел в команду, он пытался сформировать у игроков менталитет, но ущерб уже был нанесен в начале сезона», - добавил Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард
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