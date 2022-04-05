Руни: «Лэмпард пытается сформировать менталитет игроков, но сказывается начало сезона»

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни поделился с журналистами своим мнением по поводу ситуации вокруг «Эвертона». Он отметил, что приход в первой половине сезона Рафы Бенитеса плохо повлиял на игроков.

«Я не чувствовал, что Рафа подходит для «Эвертона». Это не сработало, и игроки потеряли уверенность в себе», - сказал Руни.

Он добавил, что проблемы «Эвертона» вытекают из ошибок в начале сезона.

«С тех пор, как Фрэнк пришел в команду, он пытался сформировать у игроков менталитет, но ущерб уже был нанесен в начале сезона», - добавил Руни.