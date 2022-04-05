«Барселона» заинтересована в Рафинье, даже если останется Дембеле

Продление контракта с Усманом Дембеле не повлияет на желание «Барселоны» приобрести вингера «Лидса» Рафинью.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает переход игрока «Лидса» только в случае, если переговоры с Дембеле не дадут положительного результата.

Но, согласно информации Diario AS, «Барселона» рассматривает Рафинью как дополнительного игрока для Дембеле, и новый контракт с французом не повлияет на планы по подписанию контракта со звездой «Лидса». Т

ем не менее, утверждается, что в случае прибытия Рафиньи «Барса», скорее всего, решит не выкупать из аренды Адама Траоре.