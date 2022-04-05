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Пойет: «Модрич – лучший из тех, кого я тренировал»

05 Апреля 2022 • 10:03 Комментировать

Бывший тренер «Тоттенхэма» Густаво Пойет назвал Луку Модрича лучшим футболистом из тех, кого он когда-либо тренировал.

«Модрич, при всем уважении ко всем игрокам, которых я тренировал, был лучшим. Понимание, качество, баланс в его игре, расположение, то, как он открывается, как ищет мяч… Он лучший из тех, кого я когда-либо видел», - сказал Пойет в интервью Diario AS.

Также он выразил свое мнение по поводу Гарета Бэйла.

«С Гаретом все было по-другому, потому что он был очень молод. В то время он хотел играть только на левом фланге. Несколько лет спустя, когда он стал вингером, я был счастлив видеть, как он избавился от «тройки» на своей футболке и увидел его на другом уровне. Свой последний сезон в «Тоттенхэме» он был на уровне Глена Ходдла», - добавил Пойет.

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Евро-Футбол.Ру,
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