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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» предложил Шоу новый контракт

05 Апреля 2022 • 09:57 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» предложили английскому защитнику Люку Шоу новое соглашение.

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира, «красные дьяволы» предложили 26-летнему английскому футболисту новый договор, который будет рассчитан до лета 2026 года. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Напомним, что нынешний контракт Люка с манкунианцами рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Люк Шоу провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Люк Шоу
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