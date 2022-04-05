«Манчестер Юнайтед» предложил Шоу новый контракт

Руководители «Манчестер Юнайтед» предложили английскому защитнику Люку Шоу новое соглашение.

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира, «красные дьяволы» предложили 26-летнему английскому футболисту новый договор, который будет рассчитан до лета 2026 года. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Напомним, что нынешний контракт Люка с манкунианцами рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Люк Шоу провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.