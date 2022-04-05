Ходдл: «Лукаку обязан проявлять себя, выходя на замену»

Бывший тренер «Челси» Гленн Ходдл заявил журналистам, что форвард «синих» Ромелу Лукаку обязан лучше проявлять себя, выходя на замену.

«Послушайте, если «Челси» собирается выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии и попасть в четверку лучших, тогда Лукаку нужно заставить себя двигаться», - сказал Ходдл.

Он призвал форварда более ответственно отнестись к оставшимся матчам.

«Если он посмотрит на себя в зеркало, то может сказать: «Да, я не попаду в команду, потому что Кай Хаверц играет так хорошо, но каждую секунду, что я нахожусь на поле, я буду представлять угрозу. У меня будет хорошее движение». И начнет работать на голевые моменты», - сказал экс-тренер «Челси».