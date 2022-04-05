Полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно Fichajes, «Лестер» подумывает о том, чтобы продать в межсезонье своего основного полузащитника. В клубе рассчитывают использовать деньки для покупки новых игроков, чтобы бороться за попадание в топ-4 АПЛ. Ранее сообщалось, что «Лестер» готов отпустить игрока за 50 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.