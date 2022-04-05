«Вест Хэм» стремится подписать Янельта

«Вест Хэм» стремится подписать полузащитника «Брентфорда» Витали Янельта, сообщает Calciomercato.

23-летний футболист сделать себе имя на взрослом уровне в клубе «Бохум». Его выступления привлекли внимание «Брентфорда», который подписал с ним контракт в 2020 году. В этом сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей и забил 4 гола.

Сообщается также, футболиста рассматривается «Вест Хэмом» в качестве потенциальной замены Деклану Райсу, будущее которого СМИ связывают с переходом в летнее межсезонье в более богатые клубы.

Контракт Янельта с «Брентфордом» рассчитан до 2024 года.