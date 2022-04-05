Фаулер посоветовал «Ливерпулю» купить Кейна

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер посоветовал клубу приобрести Гарри Кейна.

«У меня был период, когда мы были в положении «Тоттенхэма», постоянно были рядом, но всегда отставали от победителей -«Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Больно. И не буду врать, я действительно думал об уходе, потому что мной интересовались оба клуба. Гарри Кейн находится в таком же положении», - заявил Фаулер.

Он посоветовал «Ливерпулю» бросить все силы на трансфер нападающего. По словам Фаулера, сейчас для этого самый подходящий момент, так как «Тоттенхэм» давно не выигрывал трофеев и это может сказаться на отношении Кейна к переходу в другой клуб.