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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: Я ничего не изобрёл в футболе

05 Апреля 2022 • 08:35 Комментировать

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил журналистам, что не придумал ничего нового для мирового футбола.

Гвардиола сказал, что он ничего нового не изобрёл, ведь всё то, что он использует в своих командах, уже было у Кройффа и Решака. Хосеп отметил, что он вообще не придумывает ничего нового и просто старается подстраивать своих футболистов. Тренер добавил, что ему очень нравится видеть своё отражение в игре команды.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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