«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Брюгге» Шарлем де Кетеларе, сообщает Calciomercato.

21-летний футболист является выпускником молодежной академии бельгийского клуба.

В этом сезоне игрок забил 18 голов и отдал 9 передач за «Брюгге» во всех соревнованиях. Его игра привлекла внимание команд Серии А, например «Милана» и «Наполи». Учитывая, что Мэйсон Гринвуд дисквалифицирован на неопределенный срок, а Маркус Рэшфорд находится в нестабильной игровой форме, «Манчестер Юнайтед» стремится получить в свою команду молодого и результативного форварда.

Контракт футболиста с «Брюгге» заканчивается в 2023 году.