Клопп о новом контракте Салаха с «Ливерпулем»: «Ничего нового»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию вокруг лидера команды Мохамеда Салаха и его нового контракта.

«Ничего нового по ситуации Салаха нет. Разговариваем друг с другом. Пока на этом все. Главное — продолжать диалог» — сказал специалист инсайдеру Фабрицио Романо.

Следует отметить, что Салах отказался от продления контракта с «Ливерпулем». У форварда новые требования по зарплате.

Сегодня стало известно, что у «Барселоны» египтянин попросил контракт на 17 млн евро за сезон.