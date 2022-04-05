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Клопп о новом контракте Салаха с «Ливерпулем»: «Ничего нового»

05 Апреля 2022 • 03:19 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию вокруг лидера команды Мохамеда Салаха и его нового контракта.

«Ничего нового по ситуации Салаха нет. Разговариваем друг с другом. Пока на этом все. Главное — продолжать диалог» — сказал специалист инсайдеру Фабрицио Романо.

Следует отметить, что Салах отказался от продления контракта с «Ливерпулем». У форварда новые требования по зарплате.

Сегодня стало известно, что у «Барселоны» египтянин попросил контракт на 17 млн евро за сезон.


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Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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