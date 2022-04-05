Руни выбрал между Почеттино и тен Хагом для «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал понять, кто из специалистов будет более предпочтителен в следующем сезоне: Почеттино либо тен Хаг.

«Почеттино очень многое отдал АПЛ. У него большой опыт, он знает эту лигу. Работа в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме» пошла ему на пользу. Его главный плюс — молодые игроки. Он всегда приводил молодежь в команду, поэтому отдам предпочтение именно Почеттино» — сказал Руни Daily Mail.

Руни сообщил, что дал бы шанс аргентинскому наставнику и время для построения новой команды, учитывая заранее подготовленный план.

Пока фаворитом остается тен Хаг, о чем пишут все мировые футбольные издания.