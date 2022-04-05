Приоритет для «МЮ» на летнем рынке трансферов — замена Погба

«Манчестер Юнайтед» планирует продуктивное летнее трансферное окно, если команда выйдет в Лигу чемпионов. Новый тренерский штаб пока не назначен. Говорить о трансферах рано, но английские издания пытаются уловить инсайды из ближайшего окружения.

Sky Sports перед интервью с Уэйном Руни заявил, что замена Погба — приоритетная задача на лето. Поиски уже ведутся. Окончательное решение клуба будет известно в начале мая.

Погба отказался оставаться в Манчестере на следующий сезон, но найти оптимальный вариант продолжения карьеры еще не смог.

Не доверять вышеуказанному источнику нет смысла. Daily Mail не так давно сообщил, что заменой Погба станет Милинкович-Савич («Лацио»).