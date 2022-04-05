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Руни: «Будет лучше, если Погба уйдет из «Манчестер Юнайтед»

05 Апреля 2022 • 01:48 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал интервью, где зацепил разные аспекты развития команды. Англичанин считает, что «дьяволов» следует омолодить, при этом избавиться от ненужного Погба.

«Уже сегодня все дошло до того, что Погба лучше уйти. Если Поль честен сам перед собой, понимает свою безысходность. Этому «МЮ» он не дал ничего. За сборную Франции выступает совсем другой Погба, разница существенная. Приходит понимание, что у него пропала мотивация, когда выходит на поле в футболке «МЮ» — сказал Руни изданию Sky Sports.


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Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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