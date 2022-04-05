Тен Хаг уже присматривает игроков из «Аякса» для «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, судя по всему, готовится возглавить «Манчестер Сити», а посему уже присматривает футболистов. Одной из кандидатур, сообщает нидерландское издание De Telegraaf, является защитник «Аякса» Юрриен Тимбер, в нынешнем сезоне ставший одним из основных игроков команды.

Он провел в текущем сезоне тридцать семь игр в составе команды, забив при этом три мяча. Также он сделал одну результативную передачу. Подробности финансовых аспектов перехода двадцатилетнего футболиста не сообщаются.