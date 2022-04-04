«Арсенал» – главный претендент на Ришарлисона

В ближайшие месяцы лондонский «Арсенал» может всерьёз заняться вопросом приобретения нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

Слухи об интересе «канониров» к футболисту «Эвертона» и сборной Бразилии появились давно, однако теперь, как утверждает GiveMeSport, шансы на трансфер действительно существенны.

«Эвертон» борется за сохранение прописки в английской Премьер-лиге и находится не в лучшей финансовой ситуации, в связи с чем, как уже сообщалось ранее, может продать ключевых игроков.

24-летний Ришарлисон оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. Его контракт с «ирисками» рассчитан до лета 2024 года.