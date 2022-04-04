Часть игроков «МЮ» против назначения тен Хага в следующем сезоне

В «Манчестер Юнайтед» продолжаются диалоги относительно назначения в следующем сезоне главным тренером Эрика тен Хага.

Издание Manchester Evening News сообщает, что часть игроков «Юнайтед» понимают всю перспективу работы под руководством нидерландца и уверены, что достигнут успеха и возьмут трофеи именно с ним.

Другая часть игроков совсем не уверены в том, сможет ли тен Хаг привести коллектив к серьёзным результатам, учитывая отсутствие опыта на высоком уровне.

«Аякс» готов отпустить специалиста, а «МЮ» считает его основным кандидатом.