Рангник: «Юнайтед» нужно полтора года, чтобы исправить положение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил журналистам после игры с «Лестером», что клубу необходимо как минимум полтора года, что исправить текущее положение.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль»… строились вместе и работали над составом в течение пяти или шести лет — все они исходили из желаний тренеров. Я сказал правлению, что это то, что должно произойти в «Юнайтед», - сказал Рангник.

Он отметил, что потребуется еще несколько месяцев, чтобы приобрести тех игроков, которые вернут клуб на привычный уровень.

«Это должно быть сделано, и, если это произойдет, не обязательно потребуется три или четыре года. Может быть, через два или три трансферных окна ситуация может измениться», - заявил Рангник.