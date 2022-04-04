Шон Райт-Филлипс: «Чтобы ни говорили об Абрамовиче, но он любил клуб»

Бывший полузащитник «Челси» Шон Райт-Филлипс поделился своим мнением по поводу новых владельцев клуба.

«Челси» любит побеждать. Если они выходят в Лигу чемпионов и просто получают прибыль, этого недостаточно для клуба. «Челси» нужны трофеи, и нет золотой середины. Это то, что нужно, чтобы люди были счастливы», - сказал Райт-Филлипс.

Бывший футболист считает, что новым владельцам недостаточно просто получать прибыль от клуба, нужно вкладываться в него душой.

«Челси» нужен владелец, который любит клуб так же сильно, как Роман. Что бы вы о нем ни говорили, он любил клуб. Если вы купите клуб, полюбите его и вложитесь в него, вы поддержите клуб в достижении того, чего он хочет», - сказал Райт-Филлипс.