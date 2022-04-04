«Унион Берлин»: «30 миллионов за Авонийи – очень хорошие деньги»

Спортивный директор «Унион Берлин» Оливер Рунерт признался, что продажа Тайво Авонийи в летнее трансферное окно весьма вероятна на фоне спекуляций, связывающих игрока сборной Нигерии с возвращением в АПЛ.

В разговоре с DAZN Рунерт сказал: «Должен сказать, 30 миллионов евро - это хорошая сумма. Для нас это было бы выходом в совершенно новое измерение».

«Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Саутгемптон» были упомянуты в качестве возможных кандидатов на приобретение игрока.

Бывший нападающий «Ливерпуля» забил 17 голов во всех соревнованиях и став лучшим бомбардиром «Унион Берлин» в Бундеслиге.