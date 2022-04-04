Пике о Роналду: «Приходя на тренировку, он всегда первым делом смотрелся в зеркало»

Защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал журналистам интересные подробности из жизни Криштиану Роналду, когда тот первый раз стал игроком «Манчестер Юнайтед».
«Криштиану Роналду? У меня всегда были с ним хорошие отношения. Когда мы играли вместе, мы много раз встречались с другими португальскими и бразильскими товарищами по команде», - сказал Пике.
Особо Пике отметил привычку Роналду следить за своим внешним видом.
«Приходя на тренировку, он всегда первым делом смотрелся в зеркало. Было очень весело", - сказал Пике.
Он также похвалил игру Роналду, его душевное равновесие, а также его навыки в столь юном возрасте.