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Пике о Роналду: «Приходя на тренировку, он всегда первым делом смотрелся в зеркало»

04 Апреля 2022 • 13:12 Комментировать (1)

Защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал журналистам интересные подробности из жизни Криштиану Роналду, когда тот первый раз стал игроком «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану Роналду? У меня всегда были с ним хорошие отношения. Когда мы играли вместе, мы много раз встречались с другими португальскими и бразильскими товарищами по команде», - сказал Пике.

Особо Пике отметил привычку Роналду следить за своим внешним видом.

«Приходя на тренировку, он всегда первым делом смотрелся в зеркало. Было очень весело", - сказал Пике.

Он также похвалил игру Роналду, его душевное равновесие, а также его навыки в столь юном возрасте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Херард Пике
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