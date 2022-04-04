Артета: «Не собираюсь играть в «майндгеймс» с Конте»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил журналистам, что не собирается играть в «майндгеймс» с Антонио Конте по поводу борьбы за топ-4 в АПЛ. Артету спросили о комментариях Конте и, в частности, о том, чувствует ли он давление со стороны итальянца.

«Не знаю. Это вопрос к Конте», - сказал Артета.

Он добавил, что предпочитает интеллектуальные беседы с собственными игроками.

«Думаю, я больше занимаюсь интеллектуальными играми со своими игроками. Чтобы получить то, что я хочу от них», - сказал Артета.