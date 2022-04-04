Два топ-клуба АПЛ хотят подписать Эриксена

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов нескольких английских топ-клубов.

По информации Daily Mail, в услугах 30-летнего датского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Стоит отметить, что за лондонский клуб Кристиан уже выступал. У Эриксена также есть предложение о продлении контракта от руководителей «Брентфорда».

Напомним, что в этом сезоне Кристиан Эриксен провёл в английском чемпионате четыре поединка, в которых забил один мяч и сделал один ассист.