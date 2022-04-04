Поттер – фанатам «Брайтона»: «Не надо кричать нам «Бей!»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер выступил с неожиданным заявлением для фанатов. Он призвал тех воздержаться от криков с трибун, чтобы игроки чаще били по воротам.

«Иногда есть возможность ударить по воротам, но иногда удар могут заблокировать или есть шанс отдать передачу и улучшить позицию. Но если пас отдать невозможно, тогда нужно бить», - заявил Поттер.

Он отметил, что уровень защиты в АПЛ достаточно высок.

«Это Премьер-лига — не так просто создавать моменты и забивать», - отметил наставник «Брайтона».