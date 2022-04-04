Виейра о Галлахере: «В нём так много энергии, но он должен научиться пользоваться ей»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра похвалил игру полузащитника Конора Галлахера, но отметил, что ему еще предстоит многому научиться.

«В нем так много силы, так много энергии, так много подвижности, но все дело в том, чтобы найти подходящее время, чтобы использовать свою энергию», - сказал Виейра.

Виейра отметил, что хотя Галлахер является очень командным игроком, ему стоит обратить внимание на некоторые вещи.

«Иногда, я бы сказал, он совершает пробежки, которых ему не следует делать. Он должен сохранять свою энергию для более важных моментов», - отметил наставник «Кристал Пэлас».