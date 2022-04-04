Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виейра о Галлахере: «В нём так много энергии, но он должен научиться пользоваться ей»

04 Апреля 2022 • 11:13 Комментировать

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра похвалил игру полузащитника Конора Галлахера, но отметил, что ему еще предстоит многому научиться.

«В нем так много силы, так много энергии, так много подвижности, но все дело в том, чтобы найти подходящее время, чтобы использовать свою энергию», - сказал Виейра.

Виейра отметил, что хотя Галлахер является очень командным игроком, ему стоит обратить внимание на некоторые вещи.

«Иногда, я бы сказал, он совершает пробежки, которых ему не следует делать. Он должен сохранять свою энергию для более важных моментов», - отметил наставник «Кристал Пэлас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас Конор Галлахер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
14:58 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Я не удивлён тем, как играет «Арсенал»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Юнайтед» нужно полтора года, чтобы исправить положение» 1
14:47 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – исключительные команды»
14:34 · Англия. Премьер-лига
Эммануэль Пети назвал самых перспективных игроков из нынешнего состава «Арсенала»
14:34 · Англия. Премьер-лига
Шон Райт-Филлипс: «Чтобы ни говорили об Абрамовиче, но он любил клуб»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд поддержал Ван Галя, который заявил о том, что болен раком
13:55 · Англия. Премьер-лига
Блогер Хасбула Магомедов считает себя известнее Роналду
13:53 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Хотел купить Кулушевски в «Интер», но у «Ювентуса» было больше денег»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Унион Берлин»: «30 миллионов за Авонийи – очень хорошие деньги»
13:35 · Англия. Премьер-лига
Абрахам о возвращении в «Челси»: «Не исключено, что это произойдёт в будущем»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Пике о Роналду: «Приходя на тренировку, он всегда первым делом смотрелся в зеркало» 1
13:05 · Англия. Премьер-лига
Тухель о Хаверце: «Он наш самый сильный игрок, работает как лошадь»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган о Лиге чемпионов: «Должны взять на себя ответственность и попасть в финал»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Не собираюсь играть в «майндгеймс» с Конте»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ хотят подписать Эриксена
Все новости
Рекомендуем