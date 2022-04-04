Грилиш станет послом Gucci

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш собирается сотрудничать с известным модным брендом Gucci.

По информации журналиста Дэвида Орнстайна, 26-летний английский футболист в ближайшее время официально подпишет соглашение о сотрудничестве с итальянским брендом модной одежды. Стоит отметить, что Грилиш получит по этому контракту солидную семизначную сумму.

Напомним, что в этом сезоне Джек Грилиш провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.