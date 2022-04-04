«Вест Хэм» запросил за Иссу Диопа 15 миллионов евро

«Вест Хэм» запросил за защитника Иссу Диопа 15 миллионов евро, сообщает Foot Mercato. Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован «Лион».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Контракт футболист заканчивается летом 2023 года. Лондонский клуб не будет удерживать игрока, не проходящего в основной состав, и намерен принять предложение «Лиона», но не менее чем за 15 миллионов евро. «Лион» заинтересован в игроке, но эта цена может оказаться слишком весомой для клуба, в то время как его высокая зарплата также может быть проблемой, сообщают французские СМИ.