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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» запросил за Иссу Диопа 15 миллионов евро

04 Апреля 2022 • 10:52 Комментировать

«Вест Хэм» запросил за защитника Иссу Диопа 15 миллионов евро, сообщает Foot Mercato. Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован «Лион».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Контракт футболист заканчивается летом 2023 года. Лондонский клуб не будет удерживать игрока, не проходящего в основной состав, и намерен принять предложение «Лиона», но не менее чем за 15 миллионов евро. «Лион» заинтересован в игроке, но эта цена может оказаться слишком весомой для клуба, в то время как его высокая зарплата также может быть проблемой, сообщают французские СМИ.

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Лион Вест Хэм Исса Диоп
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