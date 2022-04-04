Джейми Реднапп считает, что Рэшфорду нужно покинуть «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп высказался по поводу перспектив английского форварда Маркуса Рэшфорда в составе «Манчестер Юнайтед».

Реднапп сказал, что сейчас Рэшфорд выглядит так, как будто разлюбил футбол. Джейми отметил, что форварду нужно покинуть манчестерскую команду, так как его время в «Юнайтед» явно истекло. Экс-игрок добавил, что многие клубы АПЛ хотели бы заполучить Маркуса в свои ряды.

Напомним, что действующее соглашение Рэшфорда с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года.