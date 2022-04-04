Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клих – фанату «Лидса» по поводу ничьей с «Саутгемптоном»: «Отвали!»

04 Апреля 2022 • 10:29 Комментировать
Лидс
1:1
Саутгемптон
окончен

Полузащитник «Лидса» Матеуш Клих лаконично и резко ответил в своих соцсетях на критику одного из фанатов после ничьей в минувшем туре АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

Один из болельщиков призвал игроков «Лидса» поменьше фолить у своей штрафной. В матче, в котором «Лидс» не смог удержать победу, счет сравнялся после того, как футболист «Саутгемптона» Уорд-Проуз идеально выполнил удар со штрафного.

«Отвали!», - так ответил на критику фаната полузащитник «Лидса».

После этой игры «Лидс» занимает 16-е место в АПЛ, на 8 очков оторвавшись от зоны выбывания.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Матеуш Клих
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» запросил за Иссу Диопа 15 миллионов евро
10:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма»: Все увидели силу нашей атаки
10:47 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп считает, что Рэшфорду нужно покинуть «Манчестер Юнайтед»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Клих – фанату «Лидса» по поводу ничьей с «Саутгемптоном»: «Отвали!»
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов принять условия «Барселоны» по Араухо
10:13 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд считает, что в «Манчестер Юнайтед» не ценят Рэшфорда
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Дайсон», «Флако» и «Маяк»: Фабиньо рассказал о том, как его называют в «Ливерпуле»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Рангник о Рэшфорде: «Мы все знаем, что он может играть лучше»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником из чемпионата Турции
09:23 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов продлить контракт с Фабьянски
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» собирается предложить игрока и доплату в обмен на Рафинью
09:10 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес попал в поле зрения «Манчестер Юнайтед»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Лено отклонил предложение «Ньюкасла»
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить Кейна, если переговоры с Холанном зайдут в тупик 1
08:35 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен попал в сферу интересов «Астон Виллы»
Все новости
Рекомендуем