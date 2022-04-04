Клих – фанату «Лидса» по поводу ничьей с «Саутгемптоном»: «Отвали!»

Полузащитник «Лидса» Матеуш Клих лаконично и резко ответил в своих соцсетях на критику одного из фанатов после ничьей в минувшем туре АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

Один из болельщиков призвал игроков «Лидса» поменьше фолить у своей штрафной. В матче, в котором «Лидс» не смог удержать победу, счет сравнялся после того, как футболист «Саутгемптона» Уорд-Проуз идеально выполнил удар со штрафного.

«Отвали!», - так ответил на критику фаната полузащитник «Лидса».

После этой игры «Лидс» занимает 16-е место в АПЛ, на 8 очков оторвавшись от зоны выбывания.