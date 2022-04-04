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«Манчестер Юнайтед» готов принять условия «Барселоны» по Араухо

04 Апреля 2022 • 10:17 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готов принять условия «Барселоны» по трансферу защитника Рональда Араухо, сообщает El Nacional.

Каталонский клуб смирился с тем, что этим летом им придется продать футболиста, говорится в сообщении. Защитник не желает принимать последние предложения клуба по контракту и «Барселона», скорее всего, предпочтет продать игрока, чем потерять его бесплатно через год.

«Барса» будет требовать за него около 40 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить эту сумму, чтобы привести футболиста на «Олд Траффорд», говорится в сообщении.

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Барселона Манчестер Юнайтед Рональд Араухо
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