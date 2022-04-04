Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд считает, что в «Манчестер Юнайтед» не ценят Рэшфорда

04 Апреля 2022 • 10:13 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил о том, что «красные дьяволы» совершенно не ценят английского форварда Маркуса Рэшфорда.

Рио заявил, что Маркус сейчас недостаточно хорош для того, чтобы вытеснить из состава Кавани и Роналду, но неужели Рэшфорд настолько плох, что вместо него Рангник выпускает в атаку двух полузащитников. Фердинанд отметил, что манкунианцы явно не ценят форварда, которому стоит задуматься о том, подписывать ли с «Юнайтед» новый контракт.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английской лиге 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» запросил за Иссу Диопа 15 миллионов евро
10:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма»: Все увидели силу нашей атаки
10:47 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп считает, что Рэшфорду нужно покинуть «Манчестер Юнайтед»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Клих – фанату «Лидса» по поводу ничьей с «Саутгемптоном»: «Отвали!»
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов принять условия «Барселоны» по Араухо
10:13 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд считает, что в «Манчестер Юнайтед» не ценят Рэшфорда
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Дайсон», «Флако» и «Маяк»: Фабиньо рассказал о том, как его называют в «Ливерпуле»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Рангник о Рэшфорде: «Мы все знаем, что он может играть лучше»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником из чемпионата Турции
09:23 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов продлить контракт с Фабьянски
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» собирается предложить игрока и доплату в обмен на Рафинью
09:10 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес попал в поле зрения «Манчестер Юнайтед»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Лено отклонил предложение «Ньюкасла»
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить Кейна, если переговоры с Холанном зайдут в тупик 1
08:35 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен попал в сферу интересов «Астон Виллы»
Все новости
Рекомендуем