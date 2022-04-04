Фердинанд считает, что в «Манчестер Юнайтед» не ценят Рэшфорда

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил о том, что «красные дьяволы» совершенно не ценят английского форварда Маркуса Рэшфорда.

Рио заявил, что Маркус сейчас недостаточно хорош для того, чтобы вытеснить из состава Кавани и Роналду, но неужели Рэшфорд настолько плох, что вместо него Рангник выпускает в атаку двух полузащитников. Фердинанд отметил, что манкунианцы явно не ценят форварда, которому стоит задуматься о том, подписывать ли с «Юнайтед» новый контракт.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английской лиге 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.