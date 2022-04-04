«Дайсон», «Флако» и «Маяк»: Фабиньо рассказал о том, как его называют в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал журналистам о своих прозвищах, которые он получил в клубе.

«Впервые я услышал "Дайсон", когда Юрген Клопп сказал это после одного из матчей, в котором я очень хорошо защищался, разрывая центр поля», - сказал Фабиньо официальному сайту УЕФА.

Также он рассказал еще о двух «именах».

«Прозвище «Маяк» мне дал помощник тренера «красных» Пеп Линдерс. Но сами игроки обычно называют меня «Флако». «Флако» по-испански означает «тощий». Виргил ван Дейк начал это, и теперь все меня так называют, даже тренер», - сообщил полузащитник «Ливерпуля.