«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником из чемпионата Турции

«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником Дидье Ндонгом из турецкого «Ени Малатьяспор», сообщает L’Union.

Ранее футболист являлся одним из самых перспективных опорников Лиги 1. В 2016 году «Сандерленд» подписал его за рекордную для клуба сумму 20 миллионов евро. Однако, карьера игрока пошла под откос, когда в сентябре 2018 года, когда клуб разорвал с ним отношения за то, что он не явился на тренировку.

После этого Ндонг вернулся во Францию в «Дижон», а нынешний сезон на правах аренды проводит в клубе из Турции. Но и там у полузащитника не все идет гладко. Недавно он покинул команду, после того как шесть месяцев не получал зарплату.

Впрочем, среди СМИ уже появляются сообщения о том, что информация о трансфере является ложной, и распускается агентом игрока, чтобы привлечь к нему внимание.