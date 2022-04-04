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«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником из чемпионата Турции

04 Апреля 2022 • 09:30 Комментировать

«Ньюкасл» подписал контракт с полузащитником Дидье Ндонгом из турецкого «Ени Малатьяспор», сообщает L’Union.

Ранее футболист являлся одним из самых перспективных опорников Лиги 1. В 2016 году «Сандерленд» подписал его за рекордную для клуба сумму 20 миллионов евро. Однако, карьера игрока пошла под откос, когда в сентябре 2018 года, когда клуб разорвал с ним отношения за то, что он не явился на тренировку.

После этого Ндонг вернулся во Францию в «Дижон», а нынешний сезон на правах аренды проводит в клубе из Турции. Но и там у полузащитника не все идет гладко. Недавно он покинул команду, после того как шесть месяцев не получал зарплату.

 

Впрочем, среди СМИ уже появляются сообщения о том, что информация о трансфере является ложной, и распускается агентом игрока, чтобы привлечь к нему внимание.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл дидье ндонг
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