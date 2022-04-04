«Вест Хэм» готов продлить контракт с Фабьянски

Руководители лондонского «Вест Хэма» довольны игрой опытного польского голкипера Лукаша Фабьянски и готовы подписать с вратарём новое соглашение.

По информации издания Daily Mail, боссы «молотобойцев» собираются подписать с 36-летним польским вратарём новый краткосрочный договор. Напомним, что 18 апреля Лукашу исполнится уже 37 лет. Действующий контракт польского голкипера с «Вест Хэмом» рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Лукаш Фабьянски провёл в английском чемпионате 30 поединков, в семи из которых сумел отыграть на ноль.