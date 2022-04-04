«Барселона» собирается предложить игрока и доплату в обмен на Рафинью

«Барселона» собирается предложить игрока и доплату в обмен на полузащитника «Лидса» Рафинью, сообщает Mundo Deportivo.

На счету 25-летнего футболиста девять голов и три результативные передачи в 28 матчах Премьер-лиги за «Лидс» в этом сезоне. В то же время Рафинья закрепился в основном составе сборной Бразилии.

Каталонский клуб долго проявляет интерес к футболисту, но «Лидс» выставляет ценник на уровне 75 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что «Барселона» собирается предложить английскому клубу игрока и доплату в обмен на Рафинью. В качестве возможных кандидатов на обмен называются имена Серджино Деста, Оскара Мингесы, Клемана Ленгле и Мартина Брейтуэйта.