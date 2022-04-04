Защитник «Вильярреала» Пау Торрес попал в поле зрения «Манчестер Юнайтед», сообщает 90 min.

25-летний защитник отлично провел сезон 2021-22, забив пять голов в 36 матчах во всех турнирах. Подвиги Торреса не остались незамеченными, и некоторые из самых известных клубов Европы, включая «Реал» и «Манчестер Юнайтед», обратили на него свое внимание.

«Реал» рассматривает Торреса, как возможную альтернативу Антонио Рюдигеру чьи требования по зарплате вынуждают «лос-бланкос» отказаться от его приобретения.

«Манчестер Юнайтед» интересовался Торресом прошлым летом, прежде чем сосредоточиться на Рафаэле Варане в качестве приоритетной цели в обороне. "Красные дьяволы" теперь вновь проявляют интерес к центральному защитнику "Вильярреала", поскольку Гарри Магуайр совершил в этом сезоне несколько ошибок. В то же время Эрик Байи и Фил Джонс могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в поисках регулярного игрового времени.