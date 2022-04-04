Голкипер «Арсенала» Бернд Лено отклонил предложение «Ньюкасла». Согласно сообщению Daily Star, вратарь намерен вернуться в Германию по окончании сезона.

Контракт вратаря с «Арсеналом» заканчивается летом 2023 года и, скорее всего, «канониры» не будут удерживать 30-летнего голкипера, который в этом сезоне провел только 4 игры в АПЛ.

Одним из претендентов на Лено был «Ньюкасл», но недавно вратарь изъявил желание продолжить карьеру в Германии. Ожидается, что Лено станет потенциальной заменой Лукаша Градецки в леверкузенском «Байере». Контракт Градецки заканчивается через год и футболист может покинуть немецкий клуб.