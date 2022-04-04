«Реал» может купить Кейна, если переговоры с Холанном зайдут в тупик

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в поле зрения мадридского «Реала», сообщает Fichajes. Кейн был очень близок к тому, чтобы покинуть «Тоттенхэм» прошлым летом, когда «Манчестер Сити» неоднократно предлагал ему подписать контракт. Однако Даниэль Леви удержал капитана сборной Англии в составе лондонского клуба.

Однако, и этот сезон выдался для «шпор» «безтрофейным», поэтому Кейн вполне может запросить трансфер.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». По информации Fichajes, «Реал» также будет являться претендентом на футболиста, если переговоры по трансферу Эрлинга Холанна зайдут в тупик.