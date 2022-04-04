Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен попал в сферу интересов «Астон Виллы».

Согласно Daily Mail, этим летом «Ньюкасл» готов заработать на Аллане Сен-Максимине, если клуб получит предложение в районе 50 миллионов фунтов стерлингов, а «Астон Вилла», как сообщается, является одной из команд, следящих за ситуацией с футболистом.

В этом сезоне 25-летний футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Он является одним из лидеров чемпионата по количеству обводок, но в то же время подвергается критике за расточительность у ворот соперников.