«Тоттенхэм» отказался от переговоров с Рюдигером

«Тоттенхэм» отказался от переговоров с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает Football Insider. Председатель клуба Даниэль Леви решил прекратить интерес к защитнику, узнав, что он ведет переговоры с другим клубом.

Контракт Рюдигера с «Челси» заканчивается этим летом и игроком интересуются несколько клубов. Ранее сообщалось, что защитник ведет переговоры с «Барселоной», хотя сам футболист недавно заявил, что ждет прояснения ситуации со своим нынешним клубом.

В любом случае, «Тоттенхэм» не намерен подписывать защитника. Другими вариантами для лондонского клуба могут стать Стефан Де Врей и Глейсон Бремер.