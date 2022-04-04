«Ньюкасл» интересуется голкипером «Брайтона» Робертом Санчесом, сообщает The Sun.

Скауты Эдди Хоу тщательно изучили информацию о голкипере вратаре и летом «сороки» обдумывают сделать предложение на 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Ньюкасла» был вратарь «Арсенала» Бернд Ленно, но игрок выразил желание вернуться в Германию этим летом. Дин Хендерсон и Кепа Аррисабалага были также связаны с «Ньюкаслом», но The Sun утверждает, что покупка Роберта Санчеса в настоящее время находится в приоритете.

В этом сезоне вратарь провел в Чемпионшипе 29 матчей, 8 из них отыграв на ноль.