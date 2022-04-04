«Ньюкасл» хочет обменять Альмирона на Данджуму

«Ньюкасл» хочет обменять Мигеля Альмирона на полузащитника «Вильярреала» Арно Данджуму, сообщает Sunday Mirror.

Альмирон, ранее выступавший за «Атланту Юнайтед» в MLS, переехав в «Ньюкасл» не смог стать игроком основного состава. Футболист провел в АПЛ в этом сезоне 22 матча, не сделав ни одного результативного действия.

С другой стороны, «Ньюкасл» давно интересуются игроком «Вильярреала» Данджумой, который в этом сезоне в 20 играх Ла Лиги забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Сообщается также, что Данджумой интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм».