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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг добрался до показателя в 200 очков по системе «гол+пас» в составе «Манчестер Сити»

03 Апреля 2022 • 16:15 Комментировать
Бёрнли
0:2
Манчестер Сити
окончен

В матче тридцать первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостевом матче забил два безответных мяча в ворота «Бёрнли». Оба раза партнерам ассистировал Рахим Стерлинг - сперва это был Кевин де Брёйне, а в случае со вторым голом отличился с подачи Стерлинга Илкай Гюндоган.

Для Стерлинга это были 71-ая, и, соответственно, 72-ая голевая передача за все время выступлений в «Манчестер Сити». А в общей сложности он набрал ровно 200 баллов по системе «гол+плюс» - 128 голов и 72 голевые передачи за «горожан» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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