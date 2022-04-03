Стерлинг добрался до показателя в 200 очков по системе «гол+пас» в составе «Манчестер Сити»

В матче тридцать первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостевом матче забил два безответных мяча в ворота «Бёрнли». Оба раза партнерам ассистировал Рахим Стерлинг - сперва это был Кевин де Брёйне, а в случае со вторым голом отличился с подачи Стерлинга Илкай Гюндоган.

Для Стерлинга это были 71-ая, и, соответственно, 72-ая голевая передача за все время выступлений в «Манчестер Сити». А в общей сложности он набрал ровно 200 баллов по системе «гол+плюс» - 128 голов и 72 голевые передачи за «горожан» во всех турнирах.