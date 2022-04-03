Клопп назвал Гомеса невероятным футболистом

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу защитника своей команды Джо Гомеса.

Клопп сказал, что считает Джо невероятным футболистом, которого впереди ещё ждут сотни матчей в составе мерсисайдского клуба. Юрген отметил, что этот сезон складывается для Гомеса не лучшим образом, но всё ещё может измениться. Тренер добавил, что защитник готов цепляться за каждую возможность, которая у него появится.

Напомним, что в этом сезоне Джо Гомес провёл в английском чемпионате лишь шесть матчей, в которых отметился одним ассистом.