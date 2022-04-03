Тухель: Аспиликуэта наш капитан и мы хотим, чтобы он остался

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель хочет, чтобы испанский защитник Сесар Аспиликуэта остался в команде и на следующий сезон.

Тухель сказал, что Сесар капитан «Челси» и все в клубе хотят, чтобы он остался в лондонской команде. Томас отметил, что у Аспиликуэты есть все шансы остаться в «Челси». Напомним, что в услугах испанского футболиста очень заинтересована «Барселона». Действующее соглашение Сесара с «синими» рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Сесар Аспиликуэта провёл в английской лиге 19 поединков и отметился двумя ассистами.