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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: Аспиликуэта наш капитан и мы хотим, чтобы он остался

03 Апреля 2022 • 12:42 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель хочет, чтобы испанский защитник Сесар Аспиликуэта остался в команде и на следующий сезон.

Тухель сказал, что Сесар капитан «Челси» и все в клубе хотят, чтобы он остался в лондонской команде. Томас отметил, что у Аспиликуэты есть все шансы остаться в «Челси». Напомним, что в услугах испанского футболиста очень заинтересована «Барселона». Действующее соглашение Сесара с «синими» рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Сесар Аспиликуэта провёл в английской лиге 19 поединков и отметился двумя ассистами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Английская Премьер-лига Сесар Аспиликуэта Томас Тухель
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