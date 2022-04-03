Фред - седьмой игрок в истории «Манчестер Юнайтед», который забил в своём сотом матче в составе клуба

«Манчестер Юнайтед» сумел уйти от поражения в поединке с «Лестером» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, на гол Ихеаначо на 63-й минуте почти сразу же, через три минуты, ответил Фред. Для бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» это был уже четвертый гол в текущем сезоне, и случилось это в сотом матче Фреда в английской Премьер-лиге.

Это седьмой подобный случай в истории «Манчестер Юнайтед». Предыдущим игроком, отличившимся в своем сотом матче чемпионата в футболке «красных дьяволов» - Маркус Рэшфорд в феврале 2019-го года, причем, что любопытно, также в ворота «Лестера».