Гюндоган установил рекорд для немецких игроков в АПЛ

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган забил второй мяч в матче «Манчестер Сити» против «Бернли», в котором «горожане» добились уверенной гостевой победы со счетом 2:0. Для 31-летнего Гюндогана, интерес к которому недавно проявляла каталонская «Барселона», это был уже шестой гол в текущем сезоне.

Более важно то, что Гюндоган единолтчно возглавил список лучших немецких бомбардиров в истории английской Премьер-лиги. Доселе он делил первое место по этому параметру с Месутом Озилом. но теперь у Гюндогана 34 забитых мяча, а у Озила, выступавшего за «Арсенал», остаются 33 мяча, и вряд ли он сможет как-то улучшить эти показатели.