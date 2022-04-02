Гюндоган: «Предстоят очень важные недели»

«Манчестер Сити» ведет сражение за лидерство в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, сегодня команда уверенно обыграла в гостевом матче «Бёрнли», забив два безответных мяча уже в первом тайме. Один из мячей забил немецкий полузащитник Илкай Гюндоган.

- Против сильной команды играть всегда непросто. особенно когда соперник играет в неудобной манере. Очень хорошо, что удалось быстро забить два гола. Теперь нас ждут крайне важные недели, когда каждый матч будет сродни финалу. Мы не можем терять очки, и сегодня мы все сделали хорошо, - заявил Гюндоган, слова которого цитирует Sky Sports.