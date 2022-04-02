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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лапорт установил новый рекорд английский Премьер-лиги

02 Апреля 2022 • 20:22 Комментировать
Бёрнли
0:2
Манчестер Сити
окончен

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт установил новый рекорд английской Премьер-лиги, сыграв свой сотый матч. Это случилось в гостевом матче с «Бёрнли», в котором подопечные каталонского тренера Хосепа Гвардиолы забили два быстрых мяча уже в первом тайме матча и довели игру до победы.

Она стала для испанского защитника уже 82-й в английской Премьер-лиге - еще никто ранее до него не выигрывал столько матчей за первые сто игр в высшей лиге английского футбола.

Лапорт выступает в составе «Манчестер Сити» с 2018-го года, вместе с клубом он уже трижды становился чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт
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окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
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