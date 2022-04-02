Лапорт установил новый рекорд английский Премьер-лиги

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт установил новый рекорд английской Премьер-лиги, сыграв свой сотый матч. Это случилось в гостевом матче с «Бёрнли», в котором подопечные каталонского тренера Хосепа Гвардиолы забили два быстрых мяча уже в первом тайме матча и довели игру до победы.

Она стала для испанского защитника уже 82-й в английской Премьер-лиге - еще никто ранее до него не выигрывал столько матчей за первые сто игр в высшей лиге английского футбола.

Лапорт выступает в составе «Манчестер Сити» с 2018-го года, вместе с клубом он уже трижды становился чемпионом Англии.